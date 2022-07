Crisi di governo, cosa succede domani (Di martedì 19 luglio 2022) Il timing della Crisi: iniziano alle 9.30 del mattino le comunicazioni del premier Mario Draghi in Senato. La giornata a palazzo Madama dovrebbe terminare alle 19.30, il giorno dopo tocca alla Camera. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Il timing della: iniziano alle 9.30 del mattino le comunicazioni del premier Mario Draghi in Senato. La giornata a palazzo Madama dovrebbe terminare alle 19.30, il giorno dopo tocca alla Camera. ...

Pubblicità

La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - luigidimaio : Il Governo ha subito dato il massimo contro la crisi energetica. Questo lavoro sta pagando: dopo poche settimane da… - elio_vito : I sindaci hanno il diritto di intervenire nel dibattito politico nazionale, ci mancherebbe, ma sarebbe corretto che… - albertolupini : Crisi di Governo, l'appello di Confindustria: “Draghi resti al suo posto” - CorrNazionale : Il governatore #DeLuca: “#Crisidigoverno da disturbati mentali. In Europa e nel mondo non ha capito niente nessuno.… -