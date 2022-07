Crisi di governo, concluso il vertice tra il centrodestra e Draghi. Riunione direttivo M5s alla Camera. Domani il premier al Senato alle 9.30. Renzi: “Si vota nel 2023” (Di martedì 19 luglio 2022) Le firme dei sindaci arrivate quasi a 2000 per chiedere che il premier resti. L’agenzia di rating Fitch: «Senza Draghi risanamento del bilancio dell’Italia più difficile» Leggi su lastampa (Di martedì 19 luglio 2022) Le firme dei sindaci arrivate quasi a 2000 per chiedere che ilresti. L’agenzia di rating Fitch: «Senzarisanamento del bilancio dell’Italia più difficile»

