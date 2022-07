Creta, choc in spiaggia: trovato senza vita sul lettino, era morto da ore (Di martedì 19 luglio 2022) Era morto sul lettino in spiaggia, ma nessuno se n’è accorto per ore. Un dramma estivo assurdo. Il suo ultimo bagno a Creta, sulla spiaggia di Stalida: doveva essere l’ultimo tuffo di un turista arrivato nell’isola greca dalla Gran Bretagna. L’uomo, 54 anni, si stava godendo il sole e il mare sdraiato sul lettino su una spiaggia attrezzata nella zona di Stalida, famosa per le sue spiagge per famiglie e i fondali bassi e dal mare cristallino. Ma qualcosa è successo: forse un malore fatale, complice le altissime temperature che stanno colpendo anche la Grecia, è morto in mezzo alla gente in spiaggia senza che nessuno si accorgesse del dramma. morto SUL lettino IN ... Leggi su blog.libero (Di martedì 19 luglio 2022) Erasulin, ma nessuno se n’è accorto per ore. Un dramma estivo assurdo. Il suo ultimo bagno a, sulladi Stalida: doveva essere l’ultimo tuffo di un turista arrivato nell’isola greca dalla Gran Bretagna. L’uomo, 54 anni, si stava godendo il sole e il mare sdraiato sulsu unaattrezzata nella zona di Stalida, famosa per le sue spiagge per famiglie e i fondali bassi e dal mare cristallino. Ma qualcosa è successo: forse un malore fatale, complice le altissime temperature che stanno colpendo anche la Grecia, èin mezzo alla gente inche nessuno si accorgesse del dramma.SULIN ...

