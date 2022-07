Crescono le imprese guidate dai giovani, +21,6% le iscrizioni (Di martedì 19 luglio 2022) Rapporto “Milano Produttiva 2022” della Camera di commercio. Milano si conferma una delle aree più attive e resilienti d’Europa A Milano Monza Brianza nel 2021 le imprese gestite da giovani under 35 Crescono, con un incremento rispetto al 2020 nel numero delle nuove nate (+21,6%) e nelle imprese attive (+1,2%). Tornano a crescere le imprese guidate da under 35, non succedeva dal 2014. Milano si conferma capitale italiana delle start up innovative: 1 su 5 ha sede in città. Il sistema imprenditoriale di Milano Monza Brianza Lodi registra nei primi sei mesi del 2022 una performance positiva delle iscrizioni: sono 17.129 le nuove imprese nate. A fronte delle 12.173 chiusure, il saldo tra iscrizioni e cancellazioni è stato positivo: ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 19 luglio 2022) Rapporto “Milano Produttiva 2022” della Camera di commercio. Milano si conferma una delle aree più attive e resilienti d’Europa A Milano Monza Brianza nel 2021 legestite daunder 35, con un incremento rispetto al 2020 nel numero delle nuove nate (+21,6%) e nelleattive (+1,2%). Tornano a crescere leda under 35, non succedeva dal 2014. Milano si conferma capitale italiana delle start up innovative: 1 su 5 ha sede in città. Il sistema imprenditoriale di Milano Monza Brianza Lodi registra nei primi sei mesi del 2022 una performance positiva delle: sono 17.129 le nuovenate. A fronte delle 12.173 chiusure, il saldo trae cancellazioni è stato positivo: ...

