Covid oggi Toscana, 6.648 contagi: bollettino 19 luglio (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – In Toscana sono 6.648 i nuovi casi di persone, risultate positive al Covid. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Insono 6.648 i nuovi casi di persone, risultate positive al. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

DavidPuente : Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è q… - borghi_claudio : Quelli che gridavano ai 'negazionisti del covid' oggi sono diventati i 'negazionisti di Alessia'. Nome, cognome, in… - DavidPuente : 1/ Quante volte avete letto nei titoli «Storica sentenza» per poi scoprire che non c'era alcuna sentenza? Le basi!… - Autarchico : Ieri era il covid; Oggi la guerra in Ucraina; Poi la siccità; Dopo la crisi economica. In itaGLIA ci sono sempre mo… - SiciliaTV : A Favara c'è da registrare la 34esima vittima per Covid dall'inizio della pandemia ad oggi.... #Agrigento #covid… -