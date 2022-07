Covid oggi Italia, 120.683 nuovi casi: bollettino 19 luglio in diretta - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 19 luglio 2022) Covid in Italia: i dati del 19 luglio 2022 Roma, 19 luglio 2022 - Tornano a salire i casi di Covid in Italia . Come ogni martedì dal bollettino quotidiano del ministero della Salute ci attendiamo un'impennata della curva dopo il basso numero di tamponi del weekend che implicano meno contagi registrati il lunedì. Sarà importante verificare il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 luglio 2022)in: i dati del 192022 Roma, 192022 - Tornano a salire idiin. Come ogni martedì daldel ministero della Salute ci attendiamo un'impennata della curva dopo il basso numero di tamponi del weekend che implicano meno contagi registrati il lunedì. Sarà importante verificare il ...

Pubblicità

DavidPuente : Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è q… - borghi_claudio : Quelli che gridavano ai 'negazionisti del covid' oggi sono diventati i 'negazionisti di Alessia'. Nome, cognome, in… - DavidPuente : 1/ Quante volte avete letto nei titoli «Storica sentenza» per poi scoprire che non c'era alcuna sentenza? Le basi!… - Giordan48430646 : RT @Celebor97964349: Sono una sessantenne, non ho fatto nessun vax e nemmeno un tampone. Ad oggi ho accudito 7 famigliari che si erano pres… - lord_john56 : RT @ilCoperchio: Italia. Covid. Quanti morti dovremo ancora piangere oggi? -