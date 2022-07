Covid oggi Italia, 120.683 contagi e 176 morti: bollettino 19 luglio (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 120.683 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 176 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 519.284 tamponi con un tasso di positività al 23,2% (ieri era al 23%). Calano i pazienti in terapia intensiva, che sono quattro in meno di ieri e 413 in totale, e aumentano i ricoveri ordinari, 127 in più e 10.975 in totale. Superati i 170mila morti per il Covid in Italia. In base ai dati aggiornati forniti dal ministero della Salute le vittime a oggi sono infatti 170.037. I DATI DALLE REGIONI Lazio – ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 120.683 i nuovida Coronavirus in, 192022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 176. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 519.284 tamponi con un tasso di positività al 23,2% (ieri era al 23%). Calano i pazienti in terapia intensiva, che sono quattro in meno di ieri e 413 in totale, e aumentano i ricoveri ordinari, 127 in più e 10.975 in totale. Superati i 170milaper ilin. In base ai dati aggiornati forniti dal ministero della Salute le vittime asono infatti 170.037. I DATI DALLE REGIONI Lazio – ...

