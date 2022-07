Covid, nella delegazione del Giappone dei mondiali di atletica ci sono 11 casi positivi (Di martedì 19 luglio 2022) Come si apprende da TgCom24 , Hitomi Niiya ha deciso di fare il tampone a causa di alcuni sintomi influenzali . Il Covid e lo sport Non è il primo caso in cui uno sportivo è costretto a ritirarsi o a ... Leggi su notizie (Di martedì 19 luglio 2022) Come si apprende da TgCom24 , Hitomi Niiya ha deciso di fare il tampone a causa di alcuni sintomi influenzali . Ile lo sport Non è il primo caso in cui uno sportivo è costretto a ritirarsi o a ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Giappone, Covid: 11 casi nella delegazione ai Mondiali di atletica #covid #hitominiiya #mondialidiatletica #niiya… - Sbrn65 : RT @madforfree: Viaggio nella mente degli italiani post-Covid: non è affatto andato tutto bene. La gestione sociale del Covid è servita a i… - francescoelia61 : RT @madforfree: Viaggio nella mente degli italiani post-Covid: non è affatto andato tutto bene. La gestione sociale del Covid è servita a i… - SoniaLaVera : RT @madforfree: Viaggio nella mente degli italiani post-Covid: non è affatto andato tutto bene. La gestione sociale del Covid è servita a i… - 2didenari : Dopo il picco del 2020, causato dalle lamentele sui ritardi o rifiuti nella concessione dei prestiti Covid, calano… -