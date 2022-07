Covid: le nuove regole per la quarantena (Di martedì 19 luglio 2022) Il ministro della Salute Roberto Speranza si dice pronto a pubblicare le nuove direttive da seguire in caso di contagio di Covid. La “pena” da scontare dovrebbe essere ridotta per i nuovi positivi al virus. Inoltre è probabile che i positivi asintomatici potranno uscire di casa indossando però la mascherina Ffp2. I trasgressori verrebbero puniti penalmente. Secondo quanto riportato dal quoridiano La Stampa, la quarantena verrà ridotta dai 21 ai 15 giorni. Ma le Regioni insistono affinché il numero di giorni di reclusione si riduca addirittura a 10. Una richiesta apparentemente innocua, vista la poca aggressività dell’ultima variante in circolo. Secondo le regole attuali, se si risulta positivi al Covid, bisogna aspettare 7 giorni per effettuare un altro tampone. Ma a partire dai prossimi giorni, ... Leggi su zon (Di martedì 19 luglio 2022) Il ministro della Salute Roberto Speranza si dice pronto a pubblicare ledirettive da seguire in caso di contagio di. La “pena” da scontare dovrebbe essere ridotta per i nuovi positivi al virus. Inoltre è probabile che i positivi asintomatici potranno uscire di casa indossando però la mascherina Ffp2. I trasgressori verrebbero puniti penalmente. Secondo quanto riportato dal quoridiano La Stampa, laverrà ridotta dai 21 ai 15 giorni. Ma le Regioni insistono affinché il numero di giorni di reclusione si riduca addirittura a 10. Una richiesta apparentemente innocua, vista la poca aggressività dell’ultima variante in circolo. Secondo leattuali, se si risulta positivi al, bisogna aspettare 7 giorni per effettuare un altro tampone. Ma a partire dai prossimi giorni, ...

