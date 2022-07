Covid, le notizie di oggi. Oms: autunno e inverno saranno "impegnativi". LIVE (Di martedì 19 luglio 2022) L'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato l'allarme alla luce dell'impennata di casi Covid che si sta registrando in questo momento. Secondo i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 18 luglio, pubblicati oggi e riferiti alle ultime 24 ore, sale al 5% l'occupazione delle terapie intensive e al 17% quella dei reparti ordinari. Entrambi i valori erano al 2% esattamente un anno fa. Atteso il nuovo bollettino del Ministero della Salute Leggi su tg24.sky (Di martedì 19 luglio 2022) L'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato l'allarme alla luce dell'impennata di casiche si sta registrando in questo momento. Secondo i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 18 luglio, pubblicatie riferiti alle ultime 24 ore, sale al 5% l'occupazione delle terapie intensive e al 17% quella dei reparti ordinari. Entrambi i valori erano al 2% esattamente un anno fa. Atteso il nuovo bollettino del Ministero della Salute

