Covid Italia, ondata al picco. Oltre 170mila morti da inizio pandemia (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Superati i 170mila morti per il Covid in Italia. In base all'ultimo bollettino del ministero della Salute le vittime a oggi sono infatti 170.037. Sono 31.204 i nuovi casi di Covid e 112 i morti nelle ultime 24 ore in Italia. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione dei contagio. Sono 135.642 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 23%. In aumento i ricoveri ordinari (+272) mentre calano quelli nelle terapie intensive (+14). "Superati i 170mila decessi Covid-19 in Italia E con la nuova ondata Omicron BA.5 sono destinati ad aumentare nelle prossime settimane", la previsione di Nino Cartabellotta, ...

