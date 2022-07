Covid Italia, bollettino del 19 luglio: 120.683 e 176 morti (Di martedì 19 luglio 2022) Tasso di positività al 23,2%. In aumento i ricoveri (+127) ma in calo le intensive (-4). Oms: in Europa casi triplicati e ricoveri raddoppiati in 6 settimane. Agenas: sale occupazione intensive e reparti a 5% e 17% Leggi su repubblica (Di martedì 19 luglio 2022) Tasso di positività al 23,2%. In aumento i ricoveri (+127) ma in calo le intensive (-4). Oms: in Europa casi triplicati e ricoveri raddoppiati in 6 settimane. Agenas: sale occupazione intensive e reparti a 5% e 17%

