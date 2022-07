Covid in Campania, bollettino oggi 19 luglio: 14.585 nuovi casi su 55.942 test (Di martedì 19 luglio 2022) Covid oggi Italia, 120.683 nuovi casi: bollettino 19 luglio in diretta Napoli, 19 luglio 2022 - L'ondata estiva del Covid non frena la sua corsa, dopo la flessione di inizio settimana brusca risalita ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 luglio 2022)Italia, 120.68319in diretta Napoli, 192022 - L'ondata estiva delnon frena la sua corsa, dopo la flessione di inizio settimana brusca risalita ...

Pubblicità

Majinmirko1 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (19 LUGLIO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - TV7Benevento : Covid. In Campania 14585 positivi. Incidenza in salita al 26%, 16 vittime. - - ptvtelenostra : COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE: 14.585 I POSITIVI DEL GIORNO IN CAMPANIA - - cronachecampane : Altalena covid in Campania, meno ricoveri ma aumenta la positività - ANSACampania : Covid: Campania; incidenza in salita al 26%, 16 vittime -