Covid: il bollettino della Regione Campania: incidenza al 26%, sedici le vittime (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli- Sono 14.585 i positivi del giorno in Campania su 55.942 test effettuati per un indice di contagio pari al 26,07%, in aumento di oltre due punti rispetto al dato registrato ieri che si attestava al 23,92%. Otto le persone decedute nelle ultime 48 ore cui si aggiungono altri otto decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Calano invece i posti letto di terapia intensiva occupati, da 38 a 34. Così come quelli di degenza occupati: dai 739 di ieri a 726 di oggi Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 14.585 di cui: Positivi all’antigenico: 14.001 Positivi al molecolare: 584 Test: 55.942 di cui: Antigenici: 49.728 Molecolari: 6.214 Deceduti: 8 (*) nelle ultime 48 ore; 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli- Sono 14.585 i positivi del giorno insu 55.942 test effettuati per un indice di contagio pari al 26,07%, in aumento di oltre due punti rispetto al dato registrato ieri che si attestava al 23,92%. Otto le persone decedute nelle ultime 48 ore cui si aggiungono altri otto decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Calano invece i posti letto di terapia intensiva occupati, da 38 a 34. Così come quelli di degenza occupati: dai 739 di ieri a 726 di oggi Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 14.585 di cui: Positivi all’antigenico: 14.001 Positivi al molecolare: 584 Test: 55.942 di cui: Antigenici: 49.728 Molecolari: 6.214 Deceduti: 8 (*) nelle ultime 48 ore; 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base ...

