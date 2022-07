Covid-19, le nuove regole in arrivo tra quarantena e mascherina (Di martedì 19 luglio 2022) Le nuove misure e regole per l’emergenza Covid-19 arrivano direttamente dal ministro della salute. La quarantena sarà diminuita per tutti e continuerà ad essere necessario solo l’utilizzo della mascherina Ffp2. Adesso i casi di positività devono aspettare 7 giorni per effettuare un nuovo tampone, con questa nuova circolare cambierà anche questo. Dopo 48 ore col tampone negativo e in assenza di sintomi si potrà uscire liberamente. I positivi che verrebbero sorpresi in giro senza nessuna precauzione saranno sanzionati sia penalmente che pecuniariamente. Per chi infrangerà l’isolamento domiciliare le sanzioni prevedono l’arresto da 3 a 18 mesi e un’ammenda da 500 a 5mila euro. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.454.395, 10.655 in meno rispetto a domenica. Il virologo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Lemisure eper l’emergenza-19 arrivano direttamente dal ministro della salute. Lasarà diminuita per tutti e continuerà ad essere necessario solo l’utilizzo dellaFfp2. Adesso i casi di positività devono aspettare 7 giorni per effettuare un nuovo tampone, con questa nuova circolare cambierà anche questo. Dopo 48 ore col tampone negativo e in assenza di sintomi si potrà uscire liberamente. I positivi che verrebbero sorpresi in giro senza nessuna precauzione saranno sanzionati sia penalmente che pecuniariamente. Per chi infrangerà l’isolamento domiciliare le sanzioni prevedono l’arresto da 3 a 18 mesi e un’ammenda da 500 a 5mila euro. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.454.395, 10.655 in meno rispetto a domenica. Il virologo ...

