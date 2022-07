Cosenza, maltrattamenti a disabili: arrestati 3 operatori di una onlus. Pm: "Istinti sadici, clima di terrore e crudeltà" (Di martedì 19 luglio 2022) Per l'accusa, gli indagati sono responsabili di reiterati atti di vessazione e di violenza sia fisica che psicologica nei confronti di ragazzi diversamente abili seguiti in un centro diurno di Rossano Leggi su repubblica (Di martedì 19 luglio 2022) Per l'accusa, gli indagati sono responsabili di reiterati atti di vessazione e di violenza sia fisica che psicologica nei confronti di ragazzi diversamente abili seguiti in un centro diurno di Rossano

Pubblicità

CDNewsCalabria : Cosenza, arrestato dai carabinieri 41enne per maltrattamenti in famiglia - CN24_tv : Per otto anni oppressa dal compagno: esausta fugge di casa, lo denuncia e lo fa arrestare?? QUI?… - CosenzaChannel : Le diceva che sarebbe cambiato, ma poi giù schiaffi e pugni. Un arresto a Cosenza -