"Cosa succede se Draghi resta premier". Crosetto gela la Gentili | Video (Di martedì 19 luglio 2022) "A me preoccupa il fatto che le elezioni siano viste come un problema". Guido Crosetto, in collegamento con Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, ricorda ai telespettatori, agli altri ospiti e a tutti gli italiani che "invocare l'uomo della provvidenza a questo Paese non ha mai fatto bene. Soprattutto quando a invocare l'uomo della provvidenza sono tutti tranne lui". Lui, ovviamente, è Mario Draghi, il premier che tra poche ore affronterà al Senato la prova della fiducia. Il rischio, concreto ma che sembra progressivamente rientrare, è di andare a casa. "Lui non si sente uomo della provvidenza - prosegue Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia -, tutti gli vogliono mettere quella giacchetta con lo stemma del loro partito sulla giacca. Ed è la Cosa più grave che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) "A me preoccupa il fatto che le elezioni siano viste come un problema". Guido, in collegamento con Veronicaa Controcorrente, su Rete 4, ricorda ai telespettatori, agli altri ospiti e a tutti gli italiani che "invocare l'uomo della provvidenza a questo Paese non ha mai fatto bene. Soprattutto quando a invocare l'uomo della provvidenza sono tutti tranne lui". Lui, ovviamente, è Mario, ilche tra poche ore affronterà al Senato la prova della fiducia. Il rischio, concreto ma che sembra progressivamente rientrare, è di andare a casa. "Lui non si sente uomo della provvidenza - prosegue, fondatore di Fratelli d'Italia -, tutti gli vogliono mettere quella giacchetta con lo stemma del loro partito sulla giacca. Ed è lapiù grave che ...

Pubblicità

Corriere : Dal 27 luglio stop alle chiamate moleste dei call center sui cellulari: cosa succede e come fare - tancredipalmeri : Attenzione perché lo standby della cessione di Skriniar è dovuto principalmente al fatto che il PSG sta monitorando… - Open_gol : Una piccola tempesta è già in atto sui mercati. Ma con l’addio del premier scompaiono anche i soldi in più in busta… - swamilee : Ma quindi dopo 302 ore di riunioni e meeting + cene pranzi, si è capito cosa succede domani? - garosi_andrea : @SL0g0ut @InMonsterland @FilippoSala3 l'ordine dei medici si è totalmente piegato a questa merda, invece di fare i… -