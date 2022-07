Cosa sappiamo su “Salvatore: Shoemaker of Dreams”, il film su Ferragamo diretto da Guadagnino (Di martedì 19 luglio 2022) A distanza di due anni dalla presentazione fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, Luca Guadagnino ha introdotto Salvatore: Shoemaker of Dreams. Il documentario racconta la vita di Ferragamo ed uscirà a ottobre 2022. Alcuni forse ricorderanno che tempo fa, precisamente nel 2020, Luca Guadagnino aveva già presentato il suo documentario sulla vita di Salvatore Ferragamo. Si intitola Salvatore: Shoemaker of Dream ed è arrivato per la prima volta alla Mostra del cinema di Venezia. Da allora sono trascorsi due anni e l’acclamato regista non ha ancora condiviso il documentario con il pubblico. L’opera è stata presentata fuori concorso alla 77esima edizione della kermesse in Laguna. FerragamoMa ... Leggi su velvetmag (Di martedì 19 luglio 2022) A distanza di due anni dalla presentazione fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, Lucaha introdottoof. Il documentario racconta la vita died uscirà a ottobre 2022. Alcuni forse ricorderanno che tempo fa, precisamente nel 2020, Lucaaveva già presentato il suo documentario sulla vita di. Si intitolaof Dream ed è arrivato per la prima volta alla Mostra del cinema di Venezia. Da allora sono trascorsi due anni e l’acclamato regista non ha ancora condiviso il documentario con il pubblico. L’opera è stata presentata fuori concorso alla 77esima edizione della kermesse in Laguna.Ma ...

Pubblicità

marattin : Oggi saremo subissati dalla retorica. Ma non so quanti ricorderanno che a 30 anni dalla strage ancora non sappiamo… - espressonline : Paolo #Borsellino trent’anni dopo via d’Amelio cosa sappiamo (e cosa no) di quella strage - borghi_claudio : @Guglielmo_Totti Senti, la situazione è questa: hai fame e ci sono solo due ristoranti. Uno propone veleno per topi… - xxiperiodismo : RT @mattpalazzi: Siamo quasi a duemila adesioni di Sindaci per il #draghibis. Sindaci di grandi e piccoli Comuni. @GiorgiaMeloni la nostra… - touchy_feely_ : Questi jessgoesto sono un grande dono perché mostrano in sintesi cosa ha fatto in quei giorni e come si è vestita.… -