Cosa non ha funzionato nell’Italia agli Europei (Di martedì 19 luglio 2022) Data come possibile sorpresa, è stata eliminata al primo turno con il peggior andamento in diciassette anni Leggi su ilpost (Di martedì 19 luglio 2022) Data come possibile sorpresa, è stata eliminata al primo turno con il peggior andamento in diciassette anni

Pubblicità

borghi_claudio : Questo è lo spread durante il governo Draghi... nessuna anomalia in questi giorni. È salito regolarmente da un anno… - Giorgiolaporta : Non oso pensare che cosa sarebbe successo se il ministro dell'Interno si fosse chiamato Matteo #Salvini. Invece s… - CarloCalenda : Non siamo qui per difendere Mario #Draghi, cosa che sa fare benissimo da solo e lo ha dimostrato. Ma siamo qui per… - olivar : @fotoinutilizara @chitrio Alt. Partiamo dal presupposto che inditex ti fa il reso cosa che oltre ad H&M non fa ness… - kattivo_paicap : RT @kattivo_paicap: @PercheCazzo In Italia per lo stato lo #smartworking è visto come un tipo di #lockdown, con il lavoratore chiuso in cas… -