Cosa c'è dietro la violenza dei giovani d'oggi (Di martedì 19 luglio 2022) La movida violenta dei giovani inizia a far paura, soprattutto dopo l’ultimo episodio in cui un ragazzo di soli 26 anni è stato assassinato a coltellate sotto gli occhi di una folla di giovani. Un fatto cruento quello accaduto ad Anzio, l’ultimo di una serie di crimini che riguardano l’intero territorio nazionale ed hanno come protagonisti tanti giovanissimi. Ragazzi che escono di casa con pistole e coltelli, pronti ad essere usati come se niente fosse. Aggressioni, bullismo, risse, omicidi, furti, stupri e spaccio di droga sono il mantra di chi vive senza regole sociali ed ha sdoganato una sottocultura fatta di violenza come strada per l’affermazione della propria identità. Un fenomeno preoccupante ma che ha una logica ben precisa, perché non sono i ragazzi ad essere cambiati nel tempo ma è il contesto sociale privo ... Leggi su panorama (Di martedì 19 luglio 2022) La movida violenta deiinizia a far paura, soprattutto dopo l’ultimo episodio in cui un ragazzo di soli 26 anni è stato assassinato a coltellate sotto gli occhi di una folla di. Un fatto cruento quello accaduto ad Anzio, l’ultimo di una serie di crimini che riguardano l’intero territorio nazionale ed hanno come protagonisti tantissimi. Ragazzi che escono di casa con pistole e coltelli, pronti ad essere usati come se niente fosse. Aggressioni, bullismo, risse, omicidi, furti, stupri e spaccio di droga sono il mantra di chi vive senza regole sociali ed ha sdoganato una sottocultura fatta dicome strada per l’affermazione della propria identità. Un fenomeno preoccupante ma che ha una logica ben precisa, perché non sono i ragazzi ad essere cambiati nel tempo ma è il contesto sociale privo ...

Pubblicità

team_world : In attesa di ammirare ?? Louis Tomlinson sui palchi italiani, scopriamo insieme cosa succede nel backstage del suo W… - LauraCarrese : RT @4an_zar: Forse le persone non si rendono conto di cosa stanno appoggiando, o forse se ne rendono conto ma essendo che ci sono bustarell… - 4an_zar : Forse le persone non si rendono conto di cosa stanno appoggiando, o forse se ne rendono conto ma essendo che ci son… - 4LEX4ND4N0V1C : @nonvedogioie Ho sprecato mesi dietro a sta cosa, ma poi alla fine ho deciso io di fare il primo passo, perché lui… - libraryoferana : Quando omicidi e misteri iniziano a fare la loro comparsa al Teatro dell'Opera, una donna sa chi c'è dietro, e cosa… -