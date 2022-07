Cosa c’è all’origine della tempesta politico-costituzionale

Leggi su formiche

(Di martedì 19 luglio 2022) Diciamo chiaramente che il Movimento 5 Stelle a guida Conte, aprendo la crisi di governo, non ha fatto altro che tentare di tornare alla base. Se dobbiamo toccare con mano l’impianto radicale che ha originato il grillismo, allora, Conte non fa che rischiare il tutto per tutto: dopo aver governato con ogni forza politica (salvo i meloniani), occorre che il M5S narri un altro mondo da prospettare per il futuro, ma richiamando il fare del passato. Il motivo non è solo uno. In realtà ce ne sarebbero diversi, ma uno su tutti è intuibile: l’entrata in vigore dalla prossima legislatura del c.d. “taglio parlamentari”. Si passerà da 945 a 600 tra deputati e senatori. Potrebbe dirsi, per assurdo, che Conte abbia aperto la crisi dell’esecutivo per non chiudere i battenti del seminativo. Quel seminativo che stenta a dare frutti politicamente coerenti. È così che, avvicinandoci agli ultimi ...