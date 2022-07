Corsair XENEON UHD4K e QHD 240Hz | nuove spettacolari proposte!

(Di martedì 19 luglio 2022)ha ampliato oggi la famiglia di monitor gamingcon due nuovi prodotti:32UHD144 e32QHD240, ha ampliato oggi la famiglia di monitor gaming, e lo ha fatto con la gammacon due nuovi prodotti:32UHD144 e32QHD240. New entry che puntano a soddisfare le necessità dei più esigenti. Si propongono per il giocare che necessita di una spettacolare risoluzione UHD 4K o QHD con una frequenza di aggiornamento incredibilmente fluida a 240 Hz, entrambi i monitor offrono un design splendido, una visualizzazione brillante e le tecnologie innovative garantite dai prodotti. Conosciamo la ...

32UHD144 è il nuovo display ultrasottile da 32 pollici con risoluzione di 3840x2160 pixel e pannello IPS LED alimentato da tecnologia Quantum Dot per garantire la fedeltà cromatica.