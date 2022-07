Coronavirus | oggi in Italia 120 683 casi e 176 decessi

Pubblicità

benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 519.284 tamponi. Gli italiani positivi al Coronavirus sono att… - Herbert403 : Eh... ieri era infatti troppo basso il conteggio dei nuovi casi di Covid, andavamo sui 31mila. E oggi infatti più d… - AttilaAzureRive : RT @Agenzia_Ansa: Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 519.284 tamponi. Gli italiani positivi al Coronavirus sono att… - ronzidante : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 120.683 contagiati • 176 morti • 122.381 guariti -4 terapie intensive | +127 ric… - marchenews24 : Bollettino Coronavirus Marche, i dati di oggi 19 luglio 2022 -

Sky Tg24

Covid , il bollettino dimartedì 19 luglio 2022. Sono 120.683 i nuovi casi die 176 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati, tra ...Gli italiani positivi alsono attualmente 1.452.941, rispetto a ieri 1.454 in meno. In ... pubblicati. Entrambi i valori erano al 2% esattamente un anno fa. La percentuale di posti nei ... Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 19 luglio. DIRETTA (Adnkronos) - Sono 8.676 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 luglio in Sicilia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 17 morti. I nuovi casi, di cui 443 sono relativi ...Secondo l'ultimo bollettino, sono 120.683 i nuovi casi e 176 i morti in 24 ore, il tasso di positività è del 23,2 per cento. Calano le terapie intensive, mentre salgono i ricoveri.