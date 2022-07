Coronavirus | gli epidemiologi | studiare nuove regole per la quarantena Ecco le ipotesi

Pubblicità

AttilaAzureRive : RT @Agenzia_Ansa: Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 519.284 tamponi. Gli italiani positivi al Coronavirus sono att… - Pierfra81893656 : RT @real_prevention: @a_meluzzi Il Madagascar ha lasciato l'OMS a causa dello scandalo del Covid-19. Il Madagascar ha trovato un rimedio na… - Agenzia_Ansa : Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 519.284 tamponi. Gli italiani positivi al Coronavirus so… - iltransalpino : RT @real_prevention: @a_meluzzi Il Madagascar ha lasciato l'OMS a causa dello scandalo del Covid-19. Il Madagascar ha trovato un rimedio na… - massimparisi : RT @real_prevention: @a_meluzzi Il Madagascar ha lasciato l'OMS a causa dello scandalo del Covid-19. Il Madagascar ha trovato un rimedio na… -

italiani positivi alsono attualmente 1.452.941, rispetto a ieri 1.454 in meno. In totale sono 20.299.013 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 170.213. I ......in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza; ... In particolare, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per: 6 mesi , qualora...Secondo l'ultimo bollettino, sono 120.683 i nuovi casi e 176 i morti in 24 ore, il tasso di positività è del 23,2 per cento. Calano le terapie intensive, mentre salgono i ricoveri.Sono 120.683 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 31.205. Le ...