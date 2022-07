Coronavirus, 176 morti in un giorno. I contagi sono 120.683: tasso di positività al 23,2% (Di martedì 19 luglio 2022) Il bollettino del 19 luglio 2022 I decessi da Coronavirus sono stati 176 nelle ultime 24 ore. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 112. L’incremento dei contagi è di 120.683. Gli attualmente positivi arrivano a quota 1.452.941 contro 1.454.395 di ieri. Sul fronte dei ricoveri si registra un aumento di 127 unità nella giornata di oggi. La situazione negli ospedali I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari degli ospedali sono 10.975. sono invece 413 quelli nei reparti di terapia intensiva; di questi, 50 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 1.441.553 si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 18.675.859. Tamponi e tasso di ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Il bollettino del 19 luglio 2022 I decessi dastati 176 nelle ultime 24 ore. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 112. L’incremento deiè di 120.683. Gli attualmente positivi arrivano a quota 1.452.941 contro 1.454.395 di ieri. Sul fronte dei ricoveri si registra un aumento di 127 unità nella giornata di oggi. La situazione negli ospedali I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari degli ospedali10.975.invece 413 quelli nei reparti di terapia intensiva; di questi, 50 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 1.441.553 si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 18.675.859. Tamponi edi ...

