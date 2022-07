Corona virus: Italia, 1452941 attualmente positivi a test (+1454 in un giorno) con decessi () e 18675859 guariti (122381). Totale di casi () Dati della protezione civile: effettuati tamponi (Di martedì 19 luglio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 1452941 attualmente positivi a test (+1454 in un giorno) con decessi () e 18675859 guariti (122381). Totale di casi () <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 19 luglio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con() e).di() proviene da Noi Notizie..

Pubblicità

JohnDoeUnicum : @Thelma02559007 Rifiutarti di eseguire ordini nazisti e senza alcuna validità scientifica, ma lei dove ha studiato?… - Archangel171717 : @danielebanfi83 Lo sapeva chiunque avesse rudimenti di microbiologia, i virus rna come i corona non sono vaccinabil… - Gavino14182179 : @fattoquotidiano Il Parassita Renzi non ha Ancora digerito il Gelato lecato in ripresa T.V.oggi si può affermare ch… - bloominglilith : @KujiKatsumi *cardi voice* CORONA VIRUS - Desire06160568 : La famiglia dei Corona è conosciuta e classificata da oltre 50 anni. Sono virus respiratori principalmente ed occas… -