Coppa Primavela, a Salerno il torneo per i giovani velisti (Di martedì 19 luglio 2022) Salerno capitale italiana della vela con la Coppa Primavela. Dal 28 agosto al 4 settembre 2022 circa mille atleti suddivisi in cinque classi (Optmist, Open Skiff, ILCA, Tavole Techno 293 e Tavole IQ Foil) si incroceranno dinanzi la spiaggia di Santa Teresa e il Porto Turistico Masuccio Salernitano nella competizione valida per i campionati italiani giovanili di vela. La Coppa Primavela a Salerno: festa della vela per i giovani Da oltre vent’anni la Coppa Primavela è la grande festa della vela riservata ai giovani e giovanissimi. Si tratta di un evento che ben esprime la passione giovanile per questo sport e quello che rappresenta: centinaia di ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 19 luglio 2022)capitale italiana della vela con la. Dal 28 agosto al 4 settembre 2022 circa mille atleti suddivisi in cinque classi (Optmist, Open Skiff, ILCA, Tavole Techno 293 e Tavole IQ Foil) si incroceranno dinanzi la spiaggia di Santa Teresa e il Porto Turistico Masuccio Salernitano nella competizione valida per i campionati italianili di vela. La: festa della vela per iDa oltre vent’anni laè la grande festa della vela riservata aissimi. Si tratta di un evento che ben esprime la passionele per questo sport e quello che rappresenta: centinaia di ...

