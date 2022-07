Contratti di filiera per il settore agroalimentare: apre il bando per investimenti fino a 50mln (Di martedì 19 luglio 2022) Il Governo si dice pronto a partire con i Contratti di filiera per il settore agroalimentare: a partire dal 25 luglio prossimo, secondo quanto comunica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sarà accessibile la piattaforma informatica per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. Contratti di filiera per il settore agroalimentare: cosa è previsto La misura dei Contratti di filiera per il settore agroalimentare, finanziata complessivamente con il PNRR per un importo pari ad un miliardo e 203 milioni di euro, è rivolto alle imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti ... Leggi su fmag (Di martedì 19 luglio 2022) Il Governo si dice pronto a partire con idiper il: a partire dal 25 luglio prossimo, secondo quanto comunica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sarà accessibile la piattaforma informatica per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.diper il: cosa è previsto La misura deidiper il, finanziata complessivamente con il PNRR per un importo pari ad un miliardo e 203 milioni di euro, è rivolto alle imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti ...

