“Contest 111” il nuovo progetto rivolto a pittori e fotografi a Milano

(Di martedì 19 luglio 2022) Parte dail111che vogliono emergere con un premio di oltre 100mila euro– Artisti in crisi dopo la pandemia: mecenati offrono premio di oltre 100mila euro (111mila dollari) e una vetrina internazionale per esporre le opere. Pandemia e crisi economica hanno messo in ginocchio il mondo dell’arte. La conferma arriva da Re/shaping policies for creativity. Addressing culture as a glob public good, il report dell’Unesco (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione) che analizza le criticità del settore, tra minori ricavi, perdita di posti di lavoro e riduzione delle opportunità per le nuove generazioni. “È in corso – si afferma nel rapporto – una tendenza al ribasso ...