Conte nel labirinto cerca una via d’uscita “Ma io che devo fare?”

(Di martedì 19 luglio 2022) I contatti con il premier, le giornate al telefono, i parlamentari divisi. Il leader 5 Stelle: «Draghi è un tecnico, non doveva scendere in campo»

Pubblicità

GiovaQuez : Per Conte 'adesso la decisione spetta a Draghi, non al Movimento cinque stelle'. Sarebbe questo il risultato di gio… - davidallegranti : Forse Conte riesce nel capolavoro di avere un governo Draghi senza M5S - LegaSalvini : 'INADATTI A PROSEGUIRE'. QUEI DUE MINISTRI CHE LA LEGA HA MESSO NEL MIRINO. ECCO CHI SONO - Orodan59 : @ItaliaViva @elenabonetti Ho appena ricevuto una lettera dal mio fornitore di gas. La tenuta della mia famiglia e d… - pillolebiancon1 : @marifcinter La retorica fasulla del Toro poteva funzionare negli anni 70 . Nel 2022 con Conte che ha allenato l'I… -

... ha detto ieri sera il capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa , dopo lo scontro avvenuto solo un giorno prima con il leader Giuseppein Assemblea. " ScissioneM5s L'oggetto è cosa ...... che racconta di averlo trovato "bene, molto determinato e focalizzato sulle cose da fare" insiste perchè non sia troppo severo con i grillini, prospettando un quadroquale non solo...Dopo cinque giorni di tira e molla e mercato delle bandierine, Conte e il centrodestra di governo aspettano di “ascoltare Draghi” ...“Siamo in una situazione surreale, dovevamo occuparci di problemi reali del Paese, pensando a famiglie e imprese, ma siamo invece in mezzo a una crisi di governo. La maggioranza dei cittadini sa chi è ...