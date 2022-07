Conte e la bellissima frase con cui ricordò Borsellino | era il suo ultimo discorso da premier

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 luglio 2022) di Giovanni Ceriani In occasione della giornata del ricordo della strage di via D’Amelio e della barbara ma prevista uccisione di Paolo, con tutti i segreti e depistaggio di Stato che ne seguirono, mi permetto di portare alla vostra memoria un fatto di un anno fa. Era il 19 gennaio del 2021 e Giuseppeteneva il suosolenne ed eticamente tesoal Senato per provare a strappare quella fiducia e suscitare quel moto di responsabilità e di dignità che poi, come abbiamo visto, non si è avuto, abbattuto dai colpi del primo “Conticidio” con le sue vergognose e tentacolari trame. In quel bellissimo, che confronterò con quello di Mario Draghi di domani, accanto ai riferimenti di politica economica, politica sociale e politica ambientale vi è questo passaggio e ricordo di ...