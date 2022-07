Consolazione Inter, arriva la firma: 5 milioni a stagione, accordo trovato (Di martedì 19 luglio 2022) . Sfumati Bremer e Dybala, i nerazzurri chiudono la contesa con una mossa a sorpresa. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non sono giorni felicissimi in casa nerazzurra dopo aver visto sfumare Dybala e Bremer nel giro di 48 ore: due obiettivi sensibili di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 19 luglio 2022) . Sfumati Bremer e Dybala, i nerazzurri chiudono la contesa con una mossa a sorpresa. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non sono giorni felicissimi in casa nerazzurra dopo aver visto sfumare Dybala e Bremer nel giro di 48 ore: due obiettivi sensibili di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

FabrizioCossu : Comunque questa lotta tra @juventusfc e @Inter per #Bremen può risolversi con la consolazione da uno svincolato: N… - Riserva75 : @EzioGreggio @PauDybala_JR @OfficialASRoma @Inter @juventusfc Che gran consolazione eh? Che personaggio triste... - AndreaZeoli : RT @Matador1337: La questione su #Dybala è che a prescindere da se servisse lascia l'#Inter con un solo obiettivo vero di mercato. Che è #B… - Matador1337 : La questione su #Dybala è che a prescindere da se servisse lascia l'#Inter con un solo obiettivo vero di mercato. C… - Pierangelo_Ran : [Inter] L'unica consolazione che ho (non dovesse arrivare nemmeno Bremer) è che per me era un mercato insufficiente… -