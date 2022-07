Consiglio Regionale, l’ira di Nappi: “A me tolta la parola. E De Luca scappa dall’aula” (VIDEO) (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ecco cosa accade in Consiglio quando denuncio l’arroganza e la mancanza di democrazia del nostro presidente di Giunta: lui scappa dall’aula e a me viene tolta la parola spegnendo il microfono!! Vergogna!!”. Lo scrive il consigliere Regionale della Campania, Severino Nappi, in riferimento alla seduta di Consiglio di ieri. “Gravissimo! De Luca uccide la democrazia. Toglie la parola all’opposizione”, è scritto su un volantino dello stesso Nappi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ecco cosa accade inquando denuncio l’arroganza e la mancanza di democrazia del nostro presidente di Giunta: luie a me vienelaspegnendo il microfono!! Vergogna!!”. Lo scrive il consiglieredella Campania, Severino, in riferimento alla seduta didi ieri. “Gravissimo! Deuccide la democrazia. Toglie laall’opposizione”, è scritto su un volantino dello stesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

