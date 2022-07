Congiunzioni politiche inaggirabili raccontano il presente

Pubblicità

Il Fatto Quotidiano

Sono sorti nuovi leader e nuove forze(si pensi a Berlusconi e al Movimento 5 stelle) ma ... alleastrali o ad altre forme di rapsodie oracolari, il 1789... Penale, è un sistema ... Della crisi politica non mi importa, finché non si presenta la storia "Non mi conformo ad una narrazione che racconta un'Italia in declino e incapace di competere, che una certa parte politica tenta di imporre come una ...Roma, 7 lug. (askanews) – In vista delle prossime elezioni, il 56% degli italiani si dichiara interessato a prendere in considerazione il voto ad un partito/lista che al primo posto del proprio progra ...