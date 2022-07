Concorso Vigili del Fuoco, 300 posti: elenco ammessi alle prove motorio-attitudinali (Di martedì 19 luglio 2022) ****aggiornamento del 19/07/2022: a seguito della pubblicazione dei punteggi riportati da ciascun candidato alla prova preselettiva del Concorso per 300 Vigili del Fuoco, è stato reso disponibile sul sito ufficiale del Corpo l’elenco degli ammessi alle prove motorio-attitudinali. Tali prove avranno luogo a Roma presso i locali delle Scuole Centrali Antincendi, a partire dai candidati il cui cognome inizi con la lettera “T”, come stabilito dalla Commissione esaminatrice, a partire dal giorno 13 settembre 2022, alle ore 8.00. Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022, sarà data comunicazione della pubblicazione del calendario dettagliato delle prove, oltre ad eventuali altre ... Leggi su leggioggi (Di martedì 19 luglio 2022) ****aggiornamento del 19/07/2022: a seguito della pubblicazione dei punteggi riportati da ciascun candidato alla prova preselettiva delper 300del, è stato reso disponibile sul sito ufficiale del Corpo l’degli. Taliavranno luogo a Roma presso i locali delle Scuole Centrali Antincendi, a partire dai candidati il cui cognome inizi con la lettera “T”, come stabilito dalla Commissione esaminatrice, a partire dal giorno 13 settembre 2022,ore 8.00. Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022, sarà data comunicazione della pubblicazione del calendario dettagliato delle, oltre ad eventuali altre ...

