Concorso straordinario bis, ecco in quali province saranno i posti e quando saranno assegnati. DEFINITIVO (Di martedì 19 luglio 2022) Concorso straordinario bis di cui al comma 9bs del DL 73/2021: circa 14.000 posti da assegnare con la procedura individuata dal DL n. 108 del 28 aprile 2022: incarico a tempo determinato per il 2022/23, anno di prova e formazione + formazione specifica, prova finale e immissione in ruolo dal 2023/24. Dove si trovano i posti da assegnare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 luglio 2022)bis di cui al comma 9bs del DL 73/2021: circa 14.000da assegnare con la procedura individuata dal DL n. 108 del 28 aprile 2022: incarico a tempo determinato per il 2022/23, anno di prova e formazione + formazione specifica, prova finale e immissione in ruolo dal 2023/24. Dove si trovano ida assegnare. L'articolo .

