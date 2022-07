Concorso 4189 Allievi Carabinieri, le istruzioni per fare domanda (Di martedì 19 luglio 2022) Al via il Concorso 4189 Allievi Carabinieri: nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022 è stato pubblicato il bando della nuova selezione pubblica per reclutare più di 4mila Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, rivolto a tutti i candidati in possesso del diploma di maturità. La procedura concorsuale dell’Arma dei Carabinieri prevede la distribuzione dei posti come segue: 2910 riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio; 1247 riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare; 32 (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) ... Leggi su leggioggi (Di martedì 19 luglio 2022) Al via il: nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022 è stato pubblicato il bando della nuova selezione pubblica per reclutare più di 4milain ferma quadriennale, rivolto a tutti i candidati in possesso del diploma di maturità. La procedura concorsuale dell’Arma deiprevede la distribuzione dei posti come segue: 2910 riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio; 1247 riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare; 32 (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) ...

