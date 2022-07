Concessioni balneari, arrestata la sindaca di Terracina Roberta Tintari (FdI) (Di martedì 19 luglio 2022) La sindaca di Terracina, Roberta Tintari, è stata arrestata oggi nell’ambito di una operazione dei carabinieri. La prima cittadina del comune pontino, eletta tra le fila di Fratelli d’Italia, è accusata di turbata libertà degli incanti e falso. Insieme alla Tintari sono finiti in manette il presidente del Consiglio comunale, Gianni Percoco, l’assessore ai Lavori pubblici, Barbara Cerilli e due tecnici della stessa amministrazione. La sindaca di Terracina Roberta Tintari è accusata di turbata libertà degli incanti e falso Con Roberta Tintari sono finite ai domiciliari altre 5 persone e altre sette sono state interdette dai pubblici uffici. Tra le ipotesi di reato anche quella di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 luglio 2022) Ladi, è stataoggi nell’ambito di una operazione dei carabinieri. La prima cittadina del comune pontino, eletta tra le fila di Fratelli d’Italia, è accusata di turbata libertà degli incanti e falso. Insieme allasono finiti in manette il presidente del Consiglio comunale, Gianni Percoco, l’assessore ai Lavori pubblici, Barbara Cerilli e due tecnici della stessa amministrazione. Ladiè accusata di turbata libertà degli incanti e falso Consono finite ai domiciliari altre 5 persone e altre sette sono state interdette dai pubblici uffici. Tra le ipotesi di reato anche quella di ...

