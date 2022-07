Concessioni balneari a Terracina: ecco tutti gli arrestati (Di martedì 19 luglio 2022) Prima la maxi inchiesta sulle Concessioni balneari che nascondevano, in realtà, un sistema criminale ben architettato, poi il blitz di questa mattina a Terracina. E quell’organizzazione smantellata dai Carabinieri, che hanno eseguito gli accertamenti e arrestato ben 6 persone. Tra di loro anche la sindaca della città turistica pontina, Roberta Tintari, che ora si trova ai domiciliari. Terracina. Falsi, frodi e balneazione non in regola: arrestata la sindaca Roberta Tintari e altre 5 persone Chi sono i 6 arrestati a Terracina Ai domiciliari la Sindaca di Terracina, ma anche l’ex vicesindaco Pierpaolo Marcuzzi e il presidente del consiglio comunale Gianni Percoco. E ancora, sono stati arrestati i funzionari comunali Corrado Costantino e Alberto Leone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022) Prima la maxi inchiesta sulleche nascondevano, in realtà, un sistema criminale ben architettato, poi il blitz di questa mattina a. E quell’organizzazione smantellata dai Carabinieri, che hanno eseguito gli accertamenti e arrestato ben 6 persone. Tra di loro anche la sindaca della città turistica pontina, Roberta Tintari, che ora si trova ai domiciliari.. Falsi, frodi e balneazione non in regola: arrestata la sindaca Roberta Tintari e altre 5 persone Chi sono i 6Ai domiciliari la Sindaca di, ma anche l’ex vicesindaco Pierpaolo Marcuzzi e il presidente del consiglio comunale Gianni Percoco. E ancora, sono statii funzionari comunali Corrado Costantino e Alberto Leone ...

