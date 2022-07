Commissione Ue, nuovo passo verso la Difesa comune: lanciato un fondo per acquisti da 500 milioni (Di martedì 19 luglio 2022) L’Unione europea compie un altro passo in direzione di una Difesa comune. Dopo le dichiarazioni d’intenti e le precisazioni sulla complementarità che questo progetto deve mantenere con l’Alleanza Atlantica, Bruxelles lancia un fondo per gli acquisti comuni in materia di Difesa da 500 milioni di euro da spendere in due anni. L’obiettivo non è solo quello di aumentare le capacità militari europei, ma anche e soprattutto quello di avviare un processo di omogenizzazione delle forniture tra i vari Paesi europei, così da poter facilitare addestramenti congiunti o, almeno, garantire le capacità di utilizzo dei mezzi tra tutti i membri degli eserciti nazionali dei 27 Stati membri. “È una nuova tappa dell’integrazione europea nella Difesa”, ha annunciato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) L’Unione europea compie un altroin direzione di una. Dopo le dichiarazioni d’intenti e le precisazioni sulla complementarità che questo progetto deve mantenere con l’Alleanza Atlantica, Bruxelles lancia unper glicomuni in materia dida 500di euro da spendere in due anni. L’obiettivo non è solo quello di aumentare le capacità militari europei, ma anche e soprattutto quello di avviare un processo di omogenizzazione delle forniture tra i vari Paesi europei, così da poter facilitare addestramenti congiunti o, almeno, garantire le capacità di utilizzo dei mezzi tra tutti i membri degli eserciti nazionali dei 27 Stati membri. “È una nuova tappa dell’integrazione europea nella”, ha annunciato il ...

