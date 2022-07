Commissione d’inchiesta su David Rossi, spunta un video “cancellato”: si vedono 2 soggetti uscire dalla banca mentre il corpo era già per terra (Di martedì 19 luglio 2022) Novità rilevanti sono venute fuori dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l’ex capo della Comunicazione di Mps trovato morto la sera del 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Innanzitutto c’è un nuovo video. Come finora si è sempre ritenuto, infatti, non fu acquisito un unico video di una telecamera di videosorveglianza relativo alla sera in cui morì Rossi, ma in realtà ne fu acquisito anche un altro. Nel video si vedono due soggetti uscire dalla porta di un’uscita secondaria della banca, solo 2 minuti dopo la caduta di Rossi. Un video ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Novità rilevanti sono venute fuoriparlamentare di inchiesta sulla morte di, l’ex capo della Comunicazione di Mps trovato morto la sera del 6 marzo 2013 dopo essere precipitatofinestra del suo ufficio. Innanzitutto c’è un nuovo. Come finora si è sempre ritenuto, infatti, non fu acquisito un unicodi una telecamera disorveglianza relativo alla sera in cui morì, ma in realtà ne fu acquisito anche un altro. Nelsidueporta di un’uscita secondaria della, solo 2 minuti dopo la caduta di. Un...

