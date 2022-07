Come fare le bolle: il video TikTok di questa madre vi svolterà l’estate (Di martedì 19 luglio 2022) Le bolle di sapone piacciono a tutti i bambini, e la loro magia colorata di arcobaleno strappa sempre un sorriso anche agli adulti. Spesso, però, fare le bolle per i più piccoli può rivelarsi un’esperienza frustrante: la boccetta si ribalta, si soffia ma non esce nulla e tutto il liquido finisce sui vestiti e per terra. A tutti questi inconvenienti ha trovato rimedio Nicole Rose Schneider, una mamma che su TikTok ha realizzato un video dove mostra una tecnica infallibile per fare delle bolle di sapone perfette e anti sgocciolamento, facilissime da fare anche dai bimbi più piccoli. Bambino (1-6 anni) Bottiglie sensoriali Montessori: perfette per stimolare e calmare il bebé Le bottiglie sensoriali del ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 19 luglio 2022) Ledi sapone piacciono a tutti i bambini, e la loro magia colorata di arcobaleno strappa sempre un sorriso anche agli adulti. Spesso, però,leper i più piccoli può rivelarsi un’esperienza frustrante: la boccetta si ribalta, si soffia ma non esce nulla e tutto il liquido finisce sui vestiti e per terra. A tutti questi inconvenienti ha trovato rimedio Nicole Rose Schneider, una mamma che suha realizzato undove mostra una tecnica infallibile perdelledi sapone perfette e anti sgocciolamento, facilissime daanche dai bimbi più piccoli. Bambino (1-6 anni) Bottiglie sensoriali Montessori: perfette per stimolare e calmare il bebé Le bottiglie sensoriali del ...

