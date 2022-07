Come è morto David Rossi? Super perizia: “Si è suicidato” (Di martedì 19 luglio 2022) Sono stati resi noti nella giornata di oggi i risultati della Super perizia eseguita dai reparti speciali dei Carabinieri e relativa alla morte di David Rossi, il capo della comunicazione di MPS, 52 anni, professionista apprezzato e benvoluto da tanti. L’uomo è precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013 e da allora continua a risuonare una sola domanda: si è trattato di suicidio o di omicidio? David Rossi, i risultati della Super perizia Come è morto David Rossi? A ripercorrere i vari passaggi che hanno portato ai risultati della Super perizia è stato Sergio Schiavone, comandante del Ris. Nella perizia in questione ... Leggi su chihaucciso (Di martedì 19 luglio 2022) Sono stati resi noti nella giornata di oggi i risultati dellaeseguita dai reparti speciali dei Carabinieri e relativa alla morte di, il capo della comunicazione di MPS, 52 anni, professionista apprezzato e benvoluto da tanti. L’uomo è precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013 e da allora continua a risuonare una sola domanda: si è trattato di suicidio o di omicidio?, i risultati della? A ripercorrere i vari passaggi che hanno portato ai risultati dellaè stato Sergio Schiavone, comandante del Ris. Nellain questione ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' morto Angelo Guglielmi, storico direttore di Rai3. Lanciò programmi che hanno fatto la storia e personaggi come… - RaiCultura : È morto, a 93 anni, Angelo Guglielmi storico direttore di Rai3. Dal 1987 al 1994 lanciò programmi cult come Un gior… - SandroBrizzola4 : RT @Vale22046: #19luglio1992 #19luglio2022 #nelleRicordanze #PaoloBorsellino 'Paolo era fatalista e quando parlava della morte, quasi ad… - DeRos70 : RT @PBerizzi: Borsellino è morto solo, inviso e osteggiato dai colleghi perchè, come Falcone, era bravo e combatteva la mafia in prima line… - ELEONORACASSAN9 : Sicuramente...puzzerà! Piero Pelù morto come Marat: l'installazione alla Cineteca di Milano -