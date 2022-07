Come è morta la sorella di Giovanni Allevi, l’ipotesi degli inquirenti (Di martedì 19 luglio 2022) È stata trovata morta la sorella di Giovanni Allevi. Il corpo di Maria Stella, questo il nome della sorella del pianista, è stata rinvenuta priva di vita all’interno della sua abitazione ad Ascoli Piceno. È morta la sorella di Giovanni Allevi Come riporta Il Resto Del Carlino a dare l’allarme sarebbe stato un parente – un vicino, secondo Fanpage – preoccupato per non essere più riuscito a mettersi in contatto con lei. I carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di Maria Stella Allevi nella notte tra il 18 e il 19 luglio. La sorella del pianista viveva da sola e faceva l’insegnante. Le fasi di accertamento sulle dinamiche della morte sono ancora in corso, ma secondo le ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 luglio 2022) È stata trovataladi. Il corpo di Maria Stella, questo il nome delladel pianista, è stata rinvenuta priva di vita all’interno della sua abitazione ad Ascoli Piceno. Èladiriporta Il Resto Del Carlino a dare l’allarme sarebbe stato un parente – un vicino, secondo Fanpage – preoccupato per non essere più riuscito a mettersi in contatto con lei. I carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di Maria Stellanella notte tra il 18 e il 19 luglio. Ladel pianista viveva da sola e faceva l’insegnante. Le fasi di accertamento sulle dinamiche della morte sono ancora in corso, ma secondo le ...

Pubblicità

Luke_Alenko : RT @viaggioinincogn: Non si perdona la propria infanzia. Un'infanzia infelice è come un'anima morta senza sepoltura, soffre per sempre. (Ir… - MenefregoCV19 : @luigidimaio E sopratutto tu sei l'unica persona in tutto il parlamento che proprio non si deve neanche azzardare a… - LuciaTassan : RT @Frances83659171: 'Un'idea morta produce più fanatismo di un'idea viva; anzi soltanto quella morta ne produce. Poiché gli stupidi, come… - LUCClOLE : @gwordland @ciaobuonaseraa Al 7?? sono morta perchè l'ho letto proprio come sette baguette Ma io boh, vado a farmi r… - CurlyBB : RT @chiaralessi: Un giorno credi Questa guerra finirà Ritornerà la pace E il burro abbonderà E andremo a pranzo la domenica Fuori porta a C… -