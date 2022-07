Codice della Strada e monopattini: il 33% dei romani crede sia legale parcheggiare sul marciapiede (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) - Al via i corsi pratici firmati UNASCA e Voi, già in 2000 a lezione di guida ? Dalla firma dell'accordo fra UNASCA e Voi Technology, sono già 244 le autoscuole italiane che hanno avviato il modulo di formazione sui monopattini, di cui 70 a Roma ? In totale, sono circa 2.000 gli studenti romani che hanno seguito il corso Ride Like Voila di Voi Technology per imparare a guidare in sicurezza ? I primi test evidenziano che i partecipanti ai corsi di scuola guida non conoscono le caratteristiche tecniche del monopattino e come funziona, ma anche come e dove dev'essere parcheggiato ? Oltre ai test teorici, oggi si è tenuto presso l' Autoscuola Tiburtina Valeria il primo corso di guida pratica dei monopattini, a cui hanno partecipato un centinaio di persone tra iscritti all'autoscuola e abitanti dei Municipi III, IV e V Roma, 19 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) - Al via i corsi pratici firmati UNASCA e Voi, già in 2000 a lezione di guida ? Dalla firma dell'accordo fra UNASCA e Voi Technology, sono già 244 le autoscuole italiane che hanno avviato il modulo di formazione sui, di cui 70 a Roma ? In totale, sono circa 2.000 gli studentiche hanno seguito il corso Ride Like Voila di Voi Technology per imparare a guidare in sicurezza ? I primi test evidenziano che i partecipanti ai corsi di scuola guida non conoscono le caratteristiche tecniche del monopattino e come funziona, ma anche come e dove dev'essere parcheggiato ? Oltre ai test teorici, oggi si è tenuto presso l' Autoscuola Tiburtina Valeria il primo corso di guida pratica dei, a cui hanno partecipato un centinaio di persone tra iscritti all'autoscuola e abitanti dei Municipi III, IV e V Roma, 19 ...

