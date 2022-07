Claudio Regeni | chi è il padre di Giulio Regeni? Età | moglie | figli | biografia | che lavoro fa | professione | cosa è successo al figlio | dove abitava | ricerca | assassini | perché fu ucciso | autopsia | braccialetto | unghie | cassazione | ultime notizie oggi

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Attendiamo di leggere le motivazioni ma riteniamo questa decisione una ferita di giustizia per tutti gli italiani.… - AlexRoccaUncas : 3 anni senza #mattiatorre @welikeduel @valerioaprea @GiulioSiamoNoi #veritapergiulioregeni @leg_alessandra… - AntonioSolara : RT @nonsonpago1: “#6anni e mezzo di prigionia” “CIAO #ITALIA.” Infinito Mauro, grazie...?? #Biani !?? “Una ferita di giustizia per tutti… - simonettapiero2 : RT @Artventuno: Gli occhi di Paola e Claudio Regeni vicini a quelli di Anna e Pino Paciolla sono il tormento di una democrazia malata e di… - MariaBarletta15 : RT @nonsonpago1: “#6anni e mezzo di prigionia” “CIAO #ITALIA.” Infinito Mauro, grazie...?? #Biani !?? “Una ferita di giustizia per tutti… -

E comprendo benissimo il dolore della famigliache tutto questo non lo merita proprio. Pretendo che ci sia giustizia. Dobbiamo pretendere tutti che ci sia giustizia. Paola,e Irene vi ...e Paola Deffendi, genitori di Giulio Ora con la decisione della Cassazione si chiudono i margini per poter celebrare in Italia il processo nei confronti dei quattro 007: Tarik Sabir , ...Paola Regeni, oltre a essere la mamma di Giulio, è una madre che da oltre sei anni è impegnata, con suo marito Claudio, a conoscere la verità sulla morte del loro figlio. Nato a Trieste il 15 gennaio ...Il processo per il sequestro, le torture e la morte di Giulio Regeni non si farà, non fino a quando l’Egitto non fornirà gli indirizzi dei quattro imputati, tutti agenti della National Security, il (.