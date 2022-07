Claudio Alibrandi è il nuovo presidente della Conad

(Di martedì 19 luglio 2022)è ildiConsorzio Nazionale Società Cooperativa. Un ruolo già ricoperto in passato.prende il posto del dimissionario Valter Geri. E lascia così la guidaFondazioneETS. In questo caso al suo posto va Nicola Fossemò, giàcooperativaAdriatico.è attualecooperativa PAC2000A. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

In seguito alle sue dimissioni, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla nomina di, Presidente della Cooperativa PAC 2000A, a Presidente di Conad Consorzio Nazionale. Il Cda ha nominato Claudio Alibrandi, presidente della Cooperativa Pac 2000A, presidente di Conad Consorzio Nazionale Società Cooperativa.