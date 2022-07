Claudia Ruggeri tira fuori il davanzale: la FOTO in canotta manda i followers su di giri (Di martedì 19 luglio 2022) Claudia Ruggeri ha mandato i suoi followers su di giri condividendo una FOTOgrafia stupefacente tra le sue stories: la showgirl fa vedere il davanzale. Claudia Ruggeri, in questi anni, ha ottenuto grande popolarità grazie al suo ruolo di Miss nel seguitissimo programma ‘Avanti un altro’. La romana, con outfit al limite, ha da sempre scioccato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 19 luglio 2022)hato i suoisu dicondividendo unagrafia stupefacente tra le sue stories: la showgirl fa vedere il, in questi anni, ha ottenuto grande popolarità grazie al suo ruolo di Miss nel seguitissimo programma ‘Avanti un altro’. La romana, con outfit al limite, ha da sempre scioccato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

