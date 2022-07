Cisterna di Latina, scoperto enorme traffico di rifiuti pericolosi: ricavi per oltre 6 milioni di euro (Di martedì 19 luglio 2022) Cisterna di Latina. Gli illeciti in materia ambientale sono all’ordine del giorno: lo smaltimento regolare di rifiuti e la preservazione dell’ambiente sono ancora tematiche calde in Italia, sintomo di una sensibilità civile ancora scarsamente sviluppata che mina continuamente il futuro delle prossime generazioni. L’ultima operazione portata a termine ha smascherato l’ennesima azienda invischiata nello smaltimento illecito sul territorio in provincia di Latina. rifiuti non tracciati e pericolosi L’azienda in questione è localizzata in provincia di Latina, precisamente a Cisterna di Latina. La società incriminata si occupa, ad ogni modo, della gestione autorizzata dei rifiuti, motivo per cui l’indagine è risultata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022)di. Gli illeciti in materia ambientale sono all’ordine del giorno: lo smaltimento regolare die la preservazione dell’ambiente sono ancora tematiche calde in Italia, sintomo di una sensibilità civile ancora scarsamente sviluppata che mina continuamente il futuro delle prossime generazioni. L’ultima operazione portata a termine ha smascherato l’ennesima azienda invischiata nello smaltimento illecito sul territorio in provincia dinon tracciati eL’azienda in questione è localizzata in provincia di, precisamente adi. La società incriminata si occupa, ad ogni modo, della gestione autorizzata dei, motivo per cui l’indagine è risultata ...

