Cifa Italia | bene apertura valico Allenby | potenziare impegno italiano ed europeo

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’azione diplomatica svolta dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dal re del Marocco Mohammed VI e dalle autorità israeliane, che ha portato ad aprire senza interruzioni ildi, testimonia il desiderio di ricomporre i conflitti e di riportare la pace in Medio Oriente”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese, evidenziando come, “in un momento estremamente difficile a livello mondiale, si accenda nel Mediterraneo una luce di speranza con segnali dia un processo di pace e di sviluppo economico”. “Grazie all’intervento del Regno del Marocco, sotto la guida del suo re Mohammed VI, l’importantissimodi frontiera di/Re Al-Hussein, che collega Cisgiordania e Giordania, sarà ...

